Kenya'da frenleri tutmayan otobüs 131 metreden uçuruma yuvarlandı: 33 kişi öldü Kenya'da bir otobüs frenleri arıza yapınca 131 metreden aşağı düştü. Kaza sonucu 33 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan bir yetkili ise fren arızasının aşırı hızdan kaynaklandığını aktardı. Kenya'nın Meru şehrinde yaşanan olayda, bir otobüsün frenlerinin arızalanması felakete yol açtı. İçinde bulunan yolcularla dik bir hendeğe 131 metre yükseklikten düşen araçta 33 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı. "FREN ARIZASI OLMUŞ" Yaşanan facia ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer ise aracın çok hızlı gittiği bir anda arıza yaşadığını belirterek "Kaza olduğu sırada yüksek hız nedeniyle fren arızası olmuş" ifadelerini kullandı. İhlas Haber Ajansı / Dünya Kenya 3. Sayfa Dünya Haberler

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