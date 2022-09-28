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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Şam yönetimi ile görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt: İstihbari görüşmeler sürüyor

Dünya Haberleri

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şam yönetimi ile görüşüyor musunuz?' sorusuna yanıt: İstihbari görüşmeler sürüyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Şam yönetimiyle görüşüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "İstihbari görüşmeler sürüyor" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı'na yöneltilen sorular arasında "Şam yönetimi ile görüşüyor musunuz?" şeklindeki soru da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu soruyu, "İstihbarat görüşmeleri yürütüyor" diye yanıtladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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