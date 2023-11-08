Son Dakika: Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Son dakika: Sık sık şiddetli sarsıntıların olduğu Endonezya bu sabaha da depremle uyandı. Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Endonezya'nın Banda Denizi bölgesinde önce 6.9 sonra da 7.1 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini açıkladı.

TSUNAMİ TEHDİDİ YOK

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu da (USGS) 6,7 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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