Son dakika dünya: Rusya: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürüldü - Haberler

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Son dakika dünya: Rusya: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika dünya: Rusya: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürüldü

Son dakika dünya haberi: Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde yapılan bombardımanlarla 600 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askeri araç ve ekipmanın imha edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde yapılan bombardımanlarla 600 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askeri araç ve ekipmanın imha edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus Hava Kuvvetleri'nin füze saldırısı sonucu, Kirovograd yakınlarındaki Kanatovo askeri havaalanındaki askeri ekipmanlar, Mıkolayiv'deki bir mühimmat deposu ve Zhovtnevoe yakınlarındaki yakıt depolama tesisi imha edildi. Saldırılar, 600 Ukraynalı milliyetçinin öldürülmesinin yanı sıra 61 adet silah ve askeri teçhizatın imha edilmesiyle sonuçlandı" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Tragger, Rusya, Dünya, Haberler

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