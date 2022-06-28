Son Dakika: 4'lü zirvenin ardından NATO Genel Sekreteri'nden ilk açıklama: Son 10 yılın en büyük güvenlik krizi aşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile dörtlü zirve gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yayınlanan ortak bildiriye 3 ülke imza atarken NATO Genel Sekreteri Stoltenger, toplantının detaylarını paylaştı.

"YARIN NATO'YA KATILMALARI İÇİN KARAR ALINACAK"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını bildirdi.

"SON 10 YILIN EN BÜYÜK GÜVENLİK KRİZİ AŞILDI"

Stoltenberg şu ifadeleri kullandı: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda mutabakata varıldı. Son 10 yılın en büyük güvenlik krizi aşıldı. Herkesin oy birliğiyle bir sonuca varmak durumundayız. Brüksel'de toplantılar gerçekleştirildi. Ben aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 4 kez telefonda görüştüm.

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA HAZIR"

Finlandiya ve İsveç Türkiye ile çalışmaya hazır. Bu zirve dönüştürücü zirve olacak. Liderler bir çözüme bugün Madrid'de varmayı başardılar. Bu sürece güveniyorum, bu anlaşmadaki sorumluluklara sahip çıkacak ve yerine getireceklerdir. İsveç ve Finlandiya'nın üye olması onlar için de önemli. Tam üyelik ne zaman? Şu anda olabilecek olan en hızlı süreç olmuştur. Çok kritik güvenlik konuları vardı, Putin'in açıklamaları var."

ÜYE OLMALARI İÇİN 30 ÜLKENİN ONAYI GEREKİYOR

NATO zirvesinde gündemdeki konulardan biri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu. Başvuruların kabulü için NATO üyesi 30 ülkenin de onayı gerekiyor. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın "PKK ve YPG'ye destek verdikleri" gerekçesiyle üyeliklerine itiraz ediyordu.