Somali Cumhurbaşkanı'na bombalı saldırı

Somali'de Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a bombalı saldırı düzenlendi. Mahmud saldırıdan yara almadan kurtulurken, olayı terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANINA BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında yaşanırken, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud hedef alındı.

KIL PAYI KURTULDU

Patlama, Cumhurbaşkanlığı konvoyunun bölgeden geçtiği sırada meydana geldi. Saldırıyı Mahmud yara almadan atlattı.

SALDIRIYI EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi. Saldırıda, bombanın patlaması nedeniyle sivillerin yaşadığı bir binanın yıkıldığı ve bir aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.