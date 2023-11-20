Somali Başbakanı, sel felaketinden etkilenenlere acil yardım çağrısı yaptı

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, ülkesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere acil yardım sağlanması için dünyaya ve yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu. Şiddetli yağışlar ve taşkınlar sonucu birçok köprü yıkıldı, havalimanları su altında kaldı ve hastalıklar yayılmaya başladı.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, dünyaya ve yardım kuruluşlarına ülkesinde selden etkilenenlere acil yardım sağlama çağrısında bulundu.

Başbakan Barre, ülkenin güneyini etkisi altına alan selin vurduğu Gedo bölgesinin Doolow kentini ziyaret etti.

Barre, ulaşımda ve ekonomide büyük hasara yol açan şiddetli yağışlar ve taşkınlar nedeniyle Gedo bölgesindeki Bardhere, Burdhubo ve Luuq köprülerinin tamamen yıkıldığını söyledi.

Bazı kentlerdeki havalimanlarını su basması sonucu oralara gidilemediğini, selden etkilenen bölgelerde sıtma ve ishal gibi hastalıkların görülmeye başlandığını aktaran Barre, dünyaya ve yardım kuruluşlara ülkesinde selden etkilenenlere acil yardım sağlama çağrısında bulundu.

Somali Afet Yönetimi Ajansından (SODMA) yapılan açıklamada, ülkedeki şiddetli yağışlar ve Şabelle ve Juba nehirlerinin taşması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye ve yerinden edilenlerinse 700 bine ulaştığı bildirildi.