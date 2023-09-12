Soma'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Ularca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 12.43'te başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 4 dakika içinde müdahale edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yangına, 8 uçak, 8 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal ve 6 dozer ile müdahale devam ediyor.