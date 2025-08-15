Solomon Adaları'nda 6.3 Büyüklüğünde Deprem

Solomon Adaları'nda 6.3 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Pasifik'teki Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Lata kentinin 108 kilometre güneydoğusundaki 31 kilometre derinlikteki depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

GÜNEY Pasifik'teki Solomon Adaları'nın açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu açıkları olduğunu duyurdu. 31 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde herhangi bir can ya da mal kaybı rapor edilmezken, tsunami uyarısı da verilmediği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

Babasının sokaktaki halini gören çocuğun kalbi dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.