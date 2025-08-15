Solomon Adaları'nda 6.3 Büyüklüğünde Deprem
Güney Pasifik'teki Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Lata kentinin 108 kilometre güneydoğusundaki 31 kilometre derinlikteki depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu açıkları olduğunu duyurdu. 31 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde herhangi bir can ya da mal kaybı rapor edilmezken, tsunami uyarısı da verilmediği bildirildi.
