Solingen'de Bıçaklı Saldırıya Ömür Boyu Hapis Cezası

Haber: İlhan Baba

(DÜSSELDORF)- Almanya'nın Solingen kentinde geçen yıl ağustosta düzenlenen bıçaklı saldırının faili Issa al H. ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi ayrıca "özel suç ağırlığı" kararı vererek failin erken tahliye şansını ortadan kaldırdı ve ek olarak güvenlik için süresiz tutukluluk kararı aldı.

27 yaşındaki Suriyeli sanık, 23 Ağustos 2024'te Solingen şehir festivalinde üç kişiyi öldürmüş, sekiz kişiyi ağır yaralamıştı. Saldırıdan sonra kaçmış, bir gün sonra yakalanmıştı. Mahkeme, saldırının terör örgütü IŞİD adına işlendiğini ve sanığın yıllardır radikalleştiğini belirtti.

Savcılık ve mağdur yakınları en ağır cezayı talep etmişti. Savunma da ömür boyu hapis cezasını kabul etti ancak süresiz tutukluluğa karşı çıktı.

Sanık, saldırı öncesinde IŞİD'e bağlılığını gösteren bir video çekmişti. Psikiyatrik raporda sanığın zeka seviyesinin düşük ama cezai ehliyetinin tam olduğu, ayrıca yeniden suç işleme riskinin yüksek olduğu ifade edildi.