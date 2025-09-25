Haberler

Slovenya, Netanyahu'ya Seyahat Yasağı Getirdi

Slovenya, Netanyahu'ya Seyahat Yasağı Getirdi
Güncelleme:
Slovenya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama emri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye girişini yasakladı.

SLOVENYA hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seyahat yasağı getirdiğini duyurdu.

Slovenya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle israil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye girişini yasakladı. Slovenya hükümetinin 29 Ağustos'ta yaptığı toplantıda, Bosna-Hersek'in Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Slovenya'ya girişini engelleme kararı tartışılmış ancak görüşme karar ile sonuçlanmamıştı. Bugün yapılan toplantı ile hükümet, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini yasakladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
