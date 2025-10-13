Slovakya'da Hızlı Tren Kazası: 66 Yaralı
Slovakya Demir Yolları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Roznava kasabasında, iki hızlı trenin çarpıştığı belirtildi. Açıklamada, kazanın, iki trenin raylarının kesiştiği noktada çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
