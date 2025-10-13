Haberler

Slovakya'da Hızlı Tren Kazası: 66 Yaralı

Slovakya'nın Roznava kasabasında iki hızlı trenin çarpışması sonucu 66 kişi yaralandı. Kazanın rayların kesiştiği noktada meydana geldiği belirtildi. İnceleme başlatıldı.

SLOVAKYA'nın doğusundaki Roznava kasabasında iki hızlı trenin çarpışması sonucu 66 kişinin yaralandığı bildirildi.

Slovakya Demir Yolları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Roznava kasabasında, iki hızlı trenin çarpıştığı belirtildi. Açıklamada, kazanın, iki trenin raylarının kesiştiği noktada çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
