Slovakya'da Hızlı Tren Kazası: 66 Yaralı

SLOVAKYA'nın doğusundaki Roznava kasabasında iki hızlı trenin çarpışması sonucu 66 kişinin yaralandığı bildirildi.

Slovakya Demir Yolları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Roznava kasabasında, iki hızlı trenin çarpıştığı belirtildi. Açıklamada, kazanın, iki trenin raylarının kesiştiği noktada çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.