Üye Girişi
Haberler

Slovakya'da ayı saldırılarında beş kişi yaralandı: OHAL ilan edildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Slovakya'nın Liptovsky Mikulas kasabasında 3 gün içinde 2 kez ayı saldırısı yaşandı ve 5 kişi yaralandı. Yetkililer, halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı ve ayıyı avlama çalışmaları sürdürülüyor. Bu olaylar, hayvanların koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi taleplerine yol açtı. Beş kişiyi yaralayan ve hala serbest dolaşan ayının bulunması için termal drone ile arama çalışmaları da devam ediyor.

Slovakya'da ayı saldırıları: OHAL ilan edildi

Slovakya'nın kuzeyindeki Liptovsky Mikulas kasabasında 3 gün içinde 2 kez ayı saldırısı gerçekleşti. Saldırılarda beş kişi yaralandı. Kasabada ayıyı avlama çalışmaları büyük yoğunlukla devam ederken olağanüstü hal ilan edildi.

Slovakya'da üç gün içinde meydana gelen ikinci ayı saldırısında beş kişinin yaralandığı belirtildi.

Kuzeydeki Liptovsky Mikulas kasabasında ayı saldırıları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Saldırılar, yetkililerin hayvanların korunan türler listesindeki statüsünün yeniden sınıflandırılmasını önermesine yol açtı.

Vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istendi. Yetkililer ayının hala serbest dolaştığını ve altı silahlı ekibin ayıyı aradığını söyledi.

Belediye, "Ayı, kurtarma ve güvenlik güçleri tarafından ıssız bölgelere itildi" açıklamasında bulundu ve bölge sakinlerini özellikle sabahın erken saatlerinde ve akşam saatlerinde dikkatli olmaya çağırdı.

TERMAL DRONE İLE ARANIYOR

Ayıyı arama çalışmaları avcıları, polis devriyelerini ve ülkenin dört bir yanından boz ayı acil durum ekiplerini içeriyor. Çalışmalarda ayrıca termal ısı takibi yapabilen bir drone da kullanılıyor.

İkisi hayati önem taşıyan yaralanmalar olmak üzere beş kişiyi yaralayan ayı ekiplerin yoğun çabasıyla aranıyor.

Pazar günü, Çevre Bakanı Yardımcısı Filip Kuffa, ayıların belirli koşullar altında kentsel alanların dışında vurulmasına izin veren bir yasa taslağının ana hatlarını çizdi.

Romanya ile birlikte Slovakya da türlerin AB düzeyinde yeniden sınıflandırılmasını önermeyi amaçlıyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Slovakya Güvenlik Doğa 3.Sayfa Yaşam Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title