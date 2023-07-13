Şizofreni hastası adam cinsel organını kesip klozete attı

Hindistan'da ilaçlarını bir süredir kullanmayan şizofreni hastası adam, mutfak bıçağıyla cinsel organını kesti. İntihar niyeti olmadığını belirten adam, kafasındaki seslerin "cinsel organını kesmesi gerektiğini veya aksi takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşacağını" söyledi.

Hindistan'da şizofreni hastası bir adam, mutfak bıçağıyla cinsel organını kesti ve daha sonra onu tuvalete attı. Cerrahlar, ismi belirtilmeyen 52 yaşındaki adamın yaşadığı olayın korkunç ayrıntılarını bir tıp dergisinde paylaştı.

KAFASINDAKİ SESLERİ DİNLEMİŞ!

Kullandığı ilaçları bırakan adam cinsel organını kestikten 16 saat sonra hastaneye gitti. Yetkililer, adamın "intihar niyeti olmadığını" belirttiğini ancak kafasındaki seslerin "cinsel organını kesmesi gerektiğini veya aksi takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşacağını" söylediğini belirtti.

YAŞADIĞI ŞEY "KLİNGSOR SENDROMU"

Bharati Vidyapeeth Tıp Fakültesi'ndeki doktorlar, adamın skrotal derisinin cinsel organın kökünden ayrıldığını söyledi. Kendi kendine cinsel organın amputasyonu olan klingsor sendromu, 'psikolojik anormalliklerden kaynaklanan nadir bir fiziksel öz zarar biçimi' olarak tanımlandı. Hastalar genellikle psikiyatrik bozukluklar, halüsinasyonlar veya uyuşturucu bağımlılığı çekerler.