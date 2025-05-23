Sisi ve Starmer Gazze'deki Durumu Görüştü

Sisi ve Starmer Gazze'deki Durumu Görüştü
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki durumu ve ateşkes çabalarını ele aldı.

MISIR Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'deki son durumu ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, telefonda görüştü. Görüşmede, Sisi'nin Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmesini, Mısır'ın Katar ve ABD ile iş birliği içinde ateşkes sağlama ve insani yardım ulaştırma çabalarını İngiltere Başbakanı Starmer'e aktardığı belirtildi.

Görüşmede, Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası desteğin, ateşkes sağlandıktan sonra uygulanabilir pratik adımlara dönüştürülmesinin öneminin de vurgulandığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Sisi ile Başbakan Starmer, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda iki ülke arasında koordinasyonu sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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