Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi

Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic ülkede yayın yapan bir televizyonun başkent Belgrad'daki stüdyosunda çekilen sabah programında beyin kanaması geçirdi. Glisic'in bir süre sonra fenalaşması üzerine canlı yayının kesildiği, bakanın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

BİLİNCİ KAPALI BİR ŞEKİLDE HASTANEYE GETİRİLDİ

Glisic'in durumuna ilişkin açıklama yapan Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, "Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisic'in durumu oldukça ciddi." dedi.

CUMHURBAŞKANI VUCIC: DARKO SAĞLAM DUR

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan hükümetinde Mayıs 2024'ten bu yana Kamu Yatırımları Bakanı olarak görev yapan Glisic'in, 28 Mayıs 1973 doğumlu olduğu belirtildi.