Şırnak'ta Filistin'e Yardım Kermesi Düzenlendi

ŞIRNAK'ta İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle, ağır tahribat ve mağduriyetlerin giderilmesi için başlatılan yardım çalışmaları kapsamında, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Sanat Sokağı'nda kermes düzenlendi. Kermeste Şırnak İl Müftülüğü Kuran Kursu hocaları, öğrencileri ve veli kadınların hazırladığı yemek, tatlı ve el işleri, satışa sunuldu. 1-3 kasım tarihleri arasında açık olacak kermeste toplanan gelirler, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Filistin'e ulaştırılacak. İl Müftüsü Ahmet Dilek, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı kermes, dualarla açıldı. Müftülük Şube Müdürü Halil Kılınç, Filistinliler için kermese katılım çağrısı yaparak, 'İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şırnak Şubesi olarak Filistin'deki kardeşlerimizin yararına 3 gün boyunca kermes düzenliyoruz. Bütün Şırnak halkımızı Filistin'deki İsrail'in yaptığı zulme dur demek ve böyle bir katkıda bulunmak için buraya bekliyoruz. Müftülük, imamlarımız ve Kuran kursu hocalarımız olarak 3 gün buradayız. Onların, velilerimizin ve öğrencilerimizin destekleriyle burada gıda, giyim kermesi düzenliyoruz. Bütün halkımızı davet ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin acısına bir nebzede olsa merhem olmak için herkesi buraya bekliyoruz' dedi.(DHA)