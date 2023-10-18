Şirket Ortaklığı ve Sırların Ortaya Çıkması

Tahir'in şirkete ortak olması ve Haluk'un kaybolması, Behnam'ı tedirgin eder ve İran'a gitmesine neden olur. Farah ise Tahir'i intikam planından vazgeçirmeye çalışırken sırlar ortaya çıkar. Ali Galip'in vasiyeti ise herkesi şaşırtır. Mehmet ise kendisini vuranın kim olduğunu hatırlamaya çalışırken önemli bir şeyi hatırlar.

Tahir'in şirkete ortak olması, Tahir'e hisselerini devreden Haluk'un da ortadan kaybolması ve tüm bu değişen, belirsiz durumlar Behnam'ın İran'daki bağlantılarını tedirgin eder ve Behnam İran'a gitmek zorunda kalır.

Behnam'ın yokluğunda Farah ise Tahir ile bir araya gelmeye ve onu bu intikam planından vazgeçirmeye çalışır. Ancak Farah ile Tahir arasında gerçekleşen buluşma ve sonrasında yaşananlar sırların ortaya çıkmasına yol açar.

Ali Galip'in vasiyeti açılır ve şirket hisselerini bıraktığı kişi herkesi çok şaşırtacaktır.

Mehmet ise kendisini vuranın kim olduğunu hatırlamaya çalışırken bambaşka ama çok önemli bir şeyi hatırlar.