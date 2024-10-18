Sinvar'ın binaya sokmadığı İsrail askerleri tank mermisi ateşlemiş! İşte dakika dakika yaşananlar
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail işgal devriyesi tarafından öldürülmesine ilişkin detaylar dakika dakika ortaya çıktı. İsrail askerlerinin ateş açtığı 3 kişilik gruptan Sinvar'ın tek başına bir binaya girdiği, yaralı halde askerlerle çarpıştığı ve attığı el bombalarıyla onları binadan uzak tuttuğu öğrenildi. Binaya giremeyen İsrail askerlerinin drone yolladıkları, kolu yaralı ve yüzü kapalı haldeki Sinvar'ı görüntüleyince tank mermisi ateşleyerek Hamas liderini öldürdükleri ifade ediliyor.
İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze'ye düzenlediği operasyonla 1 yıldır her yerde aradığı Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu.
GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da doğruladığı gelişme sonrası servis edilen bir görüntü ise büyük yankı uyandırdı.
SOPAYLA DRONA VURMAK İSTEDİ
Videoda bir binanın içine giren dronenun koltuklar arasında bekleyen ve elinde büyük bir sopa bulunan Sinvar'ı görüntülediği ve yaralı haldeki Hamas liderinin elindeki sopayla drona vurmaya çabaladığı görüldü.
DAKİKA DAKİKA ORTAYA ÇIKTI
İsrail ordusu tarafından "Yahya Sinvar'ın son anları" başlığıyla servis edilen görüntüler kamuoyunda infiale neden olurken, Sinvar'ın hayatını kaybettiği saldırının detayları da dakika dakika ortaya çıktı.
İddiaya göre süreç şu şekilde;
- İsrail askerleri, üç kişilik silahlı bir grubu gördü ve ateş açtı. İçlerinden biri (Sinvar), diğerlerinden ayrılıp tek başına bir binaya girdi ve yaralı olmasına rağmen İsrail askerleriyle çarpışarak onları bulunduğu binaya yaklaştırmadı.
- Tanklar bulunduğu binayı vurdu. Sinvar, ağır yaralı halde ikinci kata çıktı. Tanklar ikinci katı da vurdu ve binaya bir piyade grubu gönderildi fakat Sinvar onlarla da çatışarak iki adet el bombası attı ve İsrail askerleri geri çekildi.
- Binaya giremeyen askerler, drone yolladı. Katta kolu yaralı ve yüzü kapalı bir adam görüldü (Sinvar), sağlam olan sol koluyla drona sopa fırlattı. Sonrasında bulunduğu kata bir tank mermisi daha ateşlendi ve yüksek ihtimalle bu atışla şehadete erdi.
- Ertesi gün binada arama yapan işgal askerleri Sinvar'ı buldu.