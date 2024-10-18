Üye Girişi
Haberler

Sinvar'ın binaya sokmadığı İsrail askerleri tank mermisi ateşlemiş! İşte dakika dakika yaşananlar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail işgal devriyesi tarafından öldürülmesine ilişkin detaylar dakika dakika ortaya çıktı. İsrail askerlerinin ateş açtığı 3 kişilik gruptan Sinvar'ın tek başına bir binaya girdiği, yaralı halde askerlerle çarpıştığı ve attığı el bombalarıyla onları binadan uzak tuttuğu öğrenildi. Binaya giremeyen İsrail askerlerinin drone yolladıkları, kolu yaralı ve yüzü kapalı haldeki Sinvar'ı görüntüleyince tank mermisi ateşleyerek Hamas liderini öldürdükleri ifade ediliyor.

İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze'ye düzenlediği operasyonla 1 yıldır her yerde aradığı Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da doğruladığı gelişme sonrası servis edilen bir görüntü ise büyük yankı uyandırdı.

SOPAYLA DRONA VURMAK İSTEDİ

Videoda bir binanın içine giren dronenun koltuklar arasında bekleyen ve elinde büyük bir sopa bulunan Sinvar'ı görüntülediği ve yaralı haldeki Hamas liderinin elindeki sopayla drona vurmaya çabaladığı görüldü.

DAKİKA DAKİKA ORTAYA ÇIKTI

İsrail ordusu tarafından "Yahya Sinvar'ın son anları" başlığıyla servis edilen görüntüler kamuoyunda infiale neden olurken, Sinvar'ın hayatını kaybettiği saldırının detayları da dakika dakika ortaya çıktı.

İddiaya göre süreç şu şekilde;

  • İsrail askerleri, üç kişilik silahlı bir grubu gördü ve ateş açtı. İçlerinden biri (Sinvar), diğerlerinden ayrılıp tek başına bir binaya girdi ve yaralı olmasına rağmen İsrail askerleriyle çarpışarak onları bulunduğu binaya yaklaştırmadı.
  • Tanklar bulunduğu binayı vurdu. Sinvar, ağır yaralı halde ikinci kata çıktı. Tanklar ikinci katı da vurdu ve binaya bir piyade grubu gönderildi fakat Sinvar onlarla da çatışarak iki adet el bombası attı ve İsrail askerleri geri çekildi.
  • Binaya giremeyen askerler, drone yolladı. Katta kolu yaralı ve yüzü kapalı bir adam görüldü (Sinvar), sağlam olan sol koluyla drona sopa fırlattı. Sonrasında bulunduğu kata bir tank mermisi daha ateşlendi ve yüksek ihtimalle bu atışla şehadete erdi.
  • Ertesi gün binada arama yapan işgal askerleri Sinvar'ı buldu.
Sinvar'ın binaya sokmadığı İsrail askerleri tank mermisi ateşlemiş! İşte dakika dakika yaşananlar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Yahya Sinvar Politika İsrail Dünya

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane
6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk

6 kişiye mezar olan otobüsün şoföründen ilk açıklama
500

Yorumlar (1)

Baykal Palandoken:

ALLAH' U EKBER

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 18 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 72. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği aldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 19-20 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.