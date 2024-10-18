Sinvar'ın binaya sokmadığı İsrail askerleri tank mermisi ateşlemiş! İşte dakika dakika yaşananlar

İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze'ye düzenlediği operasyonla 1 yıldır her yerde aradığı Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da doğruladığı gelişme sonrası servis edilen bir görüntü ise büyük yankı uyandırdı.

SOPAYLA DRONA VURMAK İSTEDİ

Videoda bir binanın içine giren dronenun koltuklar arasında bekleyen ve elinde büyük bir sopa bulunan Sinvar'ı görüntülediği ve yaralı haldeki Hamas liderinin elindeki sopayla drona vurmaya çabaladığı görüldü.

DAKİKA DAKİKA ORTAYA ÇIKTI

İsrail ordusu tarafından "Yahya Sinvar'ın son anları" başlığıyla servis edilen görüntüler kamuoyunda infiale neden olurken, Sinvar'ın hayatını kaybettiği saldırının detayları da dakika dakika ortaya çıktı.

İddiaya göre süreç şu şekilde;