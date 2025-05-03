Singapur'da Parlamento Seçimleri Yapılıyor

SİNGAPUR'da yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı seçmen, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma süresi 20.00'de (TSİ 15.00) sona erecek. Seçmenler, 97 parlamento koltuğundan 92'sinin sahibini belirleyecek. Seçimlerde 11 siyasi parti ve iki bağımsız aday yarışıyor. Singapur Devlet Dairesinden yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 itibarıyla ada genelindeki seçmenlerin yaklaşık yüzde 48'i, 1240 seçim merkezinde oyunu kullandı.