Haberler

Sinan Selen, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığı'na Atandı

Sinan Selen, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığı'na Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman İç İstihbarat Birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı'na Türk kökenli Sinan Selen getirildi. Selen, bu göreve asaleten atanarak, göçmen kökenli ilk başkan oldu.

ALMAN İç İstihbarat Birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığı'na Türk kökenli Sinan Selen getirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, uzun süredir Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan 53 yaşındaki Sinan Selen'i 10 aydır vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine asaleten atadı. Selen'in Alman İç İstihbarat Birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı olarak atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına getirilmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir

İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rahatsızlığına şifa ararken hayatının işini buldu! Daha dalındayken kapış kapış gidiyor

Şifa ararken hayatının işini buldu! Dalındayken kapış kapış satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.