Sinan Selen, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığı'na Atandı

ALMAN İç İstihbarat Birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığı'na Türk kökenli Sinan Selen getirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, uzun süredir Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan 53 yaşındaki Sinan Selen'i 10 aydır vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine asaleten atadı. Selen'in Alman İç İstihbarat Birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı olarak atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına getirilmiş oldu.