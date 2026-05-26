Şili'de 6.9 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Şili'nin kuzeyindeki Calama kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 101 kilometre derinlikteki sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.
ŞİLİ'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili'nin kuzeyindeki Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı