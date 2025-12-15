Haberler

Şili'de Devlet Başkanlığı Seçimlerinin İkinci Turunu Jose Antonio Kast Kazandı

Güncelleme:
Şili'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Jose Antonio Kast, oyların yüzde 58'ini alarak yeni lider oldu. Kast, aşırı sağcı politikaları ile dikkat çekerken, ülkenin güvenlik ve göç meselelerine odaklandığını belirtti.

(ANKARA) - Şili'de halk, ikinci tur seçimler için sandığa gitti. Jose Antonio Kast, düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak Şili'nin yeni lideri oldu.

Şili'de devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu düzenlendi. Jose Antonio Kast, oyların yüzde 58'ini alarak, yüzde 42'de kalan solcu aday Jeannette Jara'ya karşı ciddi bir üstünlük sağladı. Kast, seçimdeki zaferi ile, Şili'de 1990'da askeri diktatörlüğün sona ermesinden bu yana devlet başkanı seçilen ilk aşırı sağcı lider oldu.

Yerel basına göre Kast, seçmenlerin artan suç oranları ve göç konusundaki endişelerini arkasına aldı. Sınır duvarları inşa etmeyi, suç oranının yüksek olduğu bölgelere orduyu konuşlandırmayı ve ülkede yasa dışı bulunan tüm göçmenleri sınır dışı etmeyi vaat eden lider, ilk turda ikinci olmasına karşın seçimi 16 puan farkla kazanmış oldu. Senato ise sağ ve sol partiler arasında eşit olarak bölünmüş durumda. Yasama organının alt kanadındaki kilit oylar, popülist Halk Partisi'nin elinde bulunuyor.

"Şili yeniden özgür bir ülke olacak"

Santiago'nun Las Condes bölgesinde Cumhuriyetçi Parti genel merkezinde coşkulu kalabalığa hitap eden Kast, "gerçek değişim" sözü verdi. Kast, "Güvenlik olmadan barış olmaz. Barış olmadan demokrasi olmaz ve demokrasi olmadan özgürlük olmaz. Şili; suçtan, endişeden ve korkudan arınmış, yeniden özgür bir ülke olacak" dedi. Ancak Kast, "sihirli çözümler olmadığını, değişimlerin sabır ve zaman gerektireceğini" belirterek önlerindeki zorlu sürece işaret etti.

Latin Amerika'da sağın yükselişi devam ediyor

Şili'de Jose Antonio Kast'ın galibiyeti; Ekvador'da Daniel Noboa, El Salvador'da Nayib Bukele ve Arjantin'de Javier Milei'nin ardından Latin Amerika'da yeniden yükselişe geçen sağın son zaferi oldu. Bolivya'da da merkezci Rodrigo Paz'ın seçilmesiyle yaklaşık yirmi yıllık sosyalist yönetim sona ermişti.

Kast'ın adaylığı, 2021'de solcu Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'e kaybetmesinin ardından başkanlık için üçüncü, ikinci tur oylama için ise ikinci denemesi olmuştu. Bu seferki seçimlerde Kast, zafere uzanan taraf olmuş oldu.

Kaynak: ANKA / Dünya
