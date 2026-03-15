Silah çeken şoförü kurşun yağmuruna tuttular

ABD'de rutin bir trafik kontrolü sırasında yaşanan olayda silahlı gerilim meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, polis ekiplerinin durdurduğu araçtaki 33 yaşındaki bir kişi kontrol sırasında polis memuruna silah çekmeye çalıştı.

Durumu fark eden polis memurları, güvenlik gerekçesiyle şüpheliye ateş açtı. Açılan ateş sonucu vurulan 33 yaşındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edilirken bölge kısa süreliğine güvenlik çemberine alındı. Yetkililer, olayın yaşandığı noktada inceleme başlatıldığını ve polislerin müdahalesine ilişkin detayların araştırıldığını açıkladı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve tüm kamera kayıtlarının incelendiğini bildirdi.