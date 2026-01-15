Haberler

Rusya'da patlama: 9 yaralı

Rusya'nın Sıktıvkar kentindeki İçişleri Bakanlığı'na ait eğitim merkezinde meydana gelen ses bombası patlamasında 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

RUSYA İçişleri Bakanlığı'nın Sıktıvkar kentindeki eğitim merkezinde ses bombasının patlaması sonucu 9 kişi yaralandı.

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sıktıvkar kentinde Rusya İçişleri Bakanlığı'nın eğitim merkezinde ses bombasının patladığı bildirildi. Açıklamada, "Olayda 9 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ünün durumu ağır. Yaralılara gerekli tıbbi müdahale yapılıyor. Patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle 200 kişi binadan tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
