Siirt'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü Herekol Dağı bölgesinde çıkan orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesi Doğan köyü Herekol Dağı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekipler sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.