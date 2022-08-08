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Sıfır evlerine taşınmaya giden aile, evde gördükleri manzara karşısında dondu kaldı

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Sıfır evlerine taşınmaya giden aile, evde gördükleri manzara karşısında dondu kaldı

ABD'nin Montana eyaletinde inşa edilen sıfır evlerini hiç kontrol etmeyen bir aile, taşınmak için gittikleri evin 5 inek tarafından basıldığını görünce büyük bir üzüntü yaşadı. İneklerin aylardan bu yana kaldıkları evi ahıra çevirdiği görüldü.

Montana eyaletinde bir ev yaptıran Avusturalyalı aile, daha sonra bu eve hiç uğramadı. Evin sahibi kadın, kız kardeşine sık sık evi denetlemesi yönünde uyarıda bulundu ancak kız kardeşi bir kere bile eve gitmedi. Aileyi şok eden olay ise taşınma günü ortaya çıktı.

MEMLEKETLERİNDEN GELDİLER

Avusturalyalı aile aylardan bu yana heyecanla taşınmayı bekledikleri eve geçtiğimiz günlerde gitti. Ancak eve girdikten sonra karşılaştıkları manzarayla büyük bir şok yaşadılar.

EVİ İNEKLER BASMIŞ

Evin duvarlarında inek dışkısı, yerlerde ise çamur gören aile çok fazla ilerlemeden ineklerle de karşılaştı. Hemen ineklerin fotoğrafını çeken aile, başlarına gelen durumu sosyal medyada paylaşıldı.

Sıfır evlerine taşınmaya giden aile, evde gördükleri manzara karşısında dondu kaldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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