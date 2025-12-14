Avustralya'da 'Yahudi toplumunu hedef alan saldırıda' 12 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın Sidney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Saldırı sırasında New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sidney kentindeki Bondi plajında Yahudilerin Hanuka Bayramı kutlanıyordu.

New South Wales (NSW) eyaletinin yöneticisi Chris Minns, saldırganların "Sidney'deki Yahudi toplumunu hedef aldığını" açıkladı.

Polis kutlamalara 1000'den fazla kişinin katıldığını açıkladı.

Etkinliğe çocukların da katıldığı bildiriliyor.

Bir saldırgan öldürüldü. Diğer saldırganın yaralandığı ve gözaltında olduğu açıklandı.

Polis, saldırıda üçüncü bir saldırganın yer alma ihtimalinin de araştırıldığını söyledi.

New South Wales Polis Komiseri Mal Lanyon, "Her taşın altına bakacağız" dedi.

Yaralanan 11 kişi arasında iki polis de var.

Sosyal medyada paylaşılan ve BBC Verify'ın (Doğrulama Servisi) teyit ettiği bir video, silahlı iki kişinin otoparkın üzerindeki bir köprüden sahile doğru ateş açtığını gösteriyor. Köprü, çocuk parkının 50 metre ötesinde.

BBC News Sidney muhabiri Tiffanie Turnbull saldırının, 1996'da Port Arthur saldırısından beri ülkede meydana gelen "en kanlı saldırı" olduğunu söylüyor.

Port Arthur saldırısında Tazmanya eyaletinde 35 kişi hayatını kaybetmişti.