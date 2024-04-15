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Sidney'de bir bıçaklı saldırı daha! Bu kez törende vaaz veren piskoposu hedef aldılar

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Avustralya Sidney'de cumartesi günü bir AVM'ye düzenlenen bıçaklı saldırıda saldırgan dahil 7 kişi ölmüş aralarında bir bebeğin de bulunduğu 8 kişi ise yaralanmıştı.

VAAZ VERİRKEN SALDIRIYA UĞRADI

AVM'deki kanlı saldırı sonrası alarm durumuna geçen ülkede kan donduran bir olay daha yaşandı. Wakeley'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde gerçekleşen törende vaaz veren Piskopos Mar Mari Emmanuel bıçaklı saldırıya uğradı.

BIÇAĞI YÜZÜNE VE BOYUN BÖLGESİNE SAPLADI

İnternete düşen görüntülerde sakin bir şekilde piskoposun yanına yaklaşan saldırganın elindeki bıçağı Mar Mari Emmanuel'in yüzüne ve boyun bölgesine sapladığı görülüyor.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından basına açıklamalarda bulunan emniyet yetkilileri piskopos dahil 4 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin hastanede devam ettiğini aktardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Avustralya Dünya Haberler

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