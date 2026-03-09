Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." ifadelerini kullandı.

"EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu ve an itibarıyla birimlere intikal eden bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ'TAN UYARI

Yaşanan büyük paniğin ardından bölgenin sismik hareketliliğini değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, ezber bozan uyarılarda bulundu. Buldan depreminin "Uşak Fay Bloğu" üzerinde gelişen bir deprem kümesinin parçası olduğunu belirten Bektaş, bu sarsıntının yerbilimciler için kesinlikle sürpriz olmadığını ifade etti. Bölgenin tektonik yapısına ve güncel hareketliliğine dikkat çeken uzman isim, yeraltındaki bu sismik aktivitenin geçmişteki büyük depremlerin doğrudan bir mirası olduğunu vurguladı.

DAHA BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ

Prof. Dr. Bektaş'ın jeolojik analizindeki en can alıcı nokta ise 1969 yılında yaşanan tarihi depremle kurduğu somut bağ oldu. 1969 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki yıkıcı depremi hatırlatan Bektaş, bugünkü 5,1'lik sarsıntının, o büyük depremin güneydoğu yönüne yaptığı "stres transferi" sonucunda geliştiğini açıkladı. Yeraltındaki fayların birbirini tetikleme prensibiyle çalıştığını belirten uzman isim, "Bu deprem kümesinin zamanla stres transferiyle daha da büyümesi söz konusudur." diyerek bölge halkını ve yerel yönetimleri gelecekteki olası daha büyük sarsıntılara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

