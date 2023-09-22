Sicilya Adası'nda Orman Yangını: Kırmızı Alarm Verildi, Eğitime Ara Verildi

İtalya'nın Sicilya Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Palermo şehrinde eğitime ara verildi. Adada kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıkların yol açtığı yangın nedeniyle birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Palermo şehrinde eğitime ara verildi.

Sicilya Adası'nda orman yangını çıktı. Adada kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıkların yol açtığı orman yangını nedeniyle adada bugün kırmızı alarm verilirken, Palermo şehri yakınlarındaki okullarda eğitime ara verildi. Palermo'ya bağlı Brancaccio semtinde yangın nedeniyle birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, Belediye Başkanı Giuseppe Muffoletto bölge halkını yangının yayılmasını önlemek için tedbirler almaya çağırdı.

Sicilya Adası'nın birçok şehrinde bugün sıcaklıklar mevsim ortalamalarının üstüne çıkarak 34 dereceye ulaşmıştı. - PALERMO