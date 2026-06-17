Frankfurt Türk Film Festivali'nde Onur Ödülü Alan Sibel Kekilli'den Göç ve Kimlik Vurgusu

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) - Frankfurt Türk Film Festivali'nde Onur Ödülü alan oyuncu Sibel Kekilli, "Kendimi Alman gibi hissediyorum ama aynı zamanda bir Türk'üm" diyerek göç, kimlik ve ayrımcılık üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Alman Film Müzesi'nde gerçekleştirilen ve sinema eleştirmeni ile Filmfest München Yeni Alman Sineması Eş Programcısı Urs Spörri'nin moderatörlüğünü yaptığı söyleşide konuşan Kekilli, güçlü kadın karakterleri canlandırmasıyla ilgili bir soruya, "Aslında ben bu rolleri özellikle aramıyorum. Bu tarz roller beni bir şekilde buluyor diyebilirim" yanıtını verdi.

Fatih Akın'ın yönettiği ve uluslararası başarı elde eden "Duvara Karşı" filmi üzerinden göç hikayelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kekilli, bu tür öykülerin her zaman ilgisini çektiğini belirterek, "Göç hikayeleri her zaman ilgimi çekiyor. Ama maalesef her zaman iyi hikayeler çıkmıyor. Ben Almanya'da doğdum, kendimi Alman gibi hissediyorum ama aynı zamanda da ben bir Türk'üm dedi.

Göçmenlerin yaşadığı sorunların yalnızca Türkiye ve Almanya ile sınırlı olmadığını ifade eden Kekilli, ayrımcılığın farklı ülkelerden gelen insanlara da yöneldiğini söyledi. "İnsanlar isimlere takılıyor ama bir insanın adının Ali ya da Ayşe olması önemli değil. Ayrımcılık sadece Türklere karşı değil, başka ülke insanlarına karşı da yapılıyor. Bu çok üzücü" diye konuştu.

Kekilli, "Duvara Karşı" ve "Eve Dönüş" filmlerindeki performansına ilişkin soruları da yanıtlayarak, "İki filmimi de çok seviyorum. Hepsi çok iyi yazılmış senaryolardı. Üzerinde çok çalıştık ve sanırım güzel de oldu" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü "Game of Thrones" dizisindeki deneyimlerini de paylaşan Kekilli, yaklaşık 50 oyuncu arasından seçildiğini belirterek, "Başlangıçta projenin bana göre olmadığını düşündüm. Ön yargılı olduğum bir iş çok güzel gelişti. Sadece fantastik bir yapım olmadığını gördüm. İlk etapta iki bölüm için anlaştığım projede daha sonra uzun süre yer aldım" dedi. Kekilli, söyleşi sonunda sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: ANKA