Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Güncelleme:
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Çin basınında yer alan haberlere göre; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Kayıp genç kızdan acı haber! Dedesinin ifadesi kafa karıştırdı
"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Kayıp genç kızdan acı haber! Dedesinin ifadesi kafa karıştırdı
