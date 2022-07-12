Sezaryen için narkoz verdiği hamile kadına sedyede tecavüz eden doktor tutuklandı - Haberler

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Sezaryen için narkoz verdiği hamile kadına sedyede tecavüz eden doktor tutuklandı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan Giovanni Quintella Bezerra adlı doktor, sezaryen doğuma girmesi için anestezi uyguladığı hamile kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Brezilya'da yaşanan skandal olay, dünya basınında gündem yarattı. Rio de Janeiro'daki São João de Meriti'deki da Mulher Heloneida Studart Hastanesi'nde meydana geldiği belirtilen olaya göre ismi Giovanni Quintella Bezerra olarak açıklanan anestezi doktoru, sezaryen doğuma girmeye hazırlanan hamile kadına narkoz uyguladı.

DAHA SONRA TECAVÜZ ETTİ

Doktor ardından da kadına tecavüzde bulundu. Doktorun tecavüz anları ise yine iddialara göre asistan bir doktor tarafından kayıt altına alındı. Hatta bu anlar, Brezilya'daki bir haber ajansına gönderildi.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Olayın aydınlanmasının ardından polis ekipleri, Giovanni Quintella Bezerra'nın çalıştığı hastaneye baskın düzenleyerek doktoru gözaltına aldı. Savunmasız bir kişiye tecavüzden cezası iki katına çıkarılan doktor, şu sıralar 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Diğer yandan doktorun tecavüzünü 10 dakika boyunca sürdürdüğü iddiası da şok etkisi yarattı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

3. Sayfa Dünya Haberler

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