Sevgilisinin hediye gönderdiğini sandı, gerçek bambaşka çıktı
Peru'da polis, 14 Şubat'ta kapibara kostümü giyip uyuşturucu satıcılarına operasyon yaptı. "Sevgilinizden hediye var" diyen polise kapıyı açan uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı.
Güney Amerika ülkesi Peru'de polis ilginç bir operasyona imza attı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "kapibara" kostümü giyen polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarının peşine düştü.
HEDİYE BEKLERKEN POLİS ÇIKTI
Uyuşturucu satıcılarının evlerine gelen polis ekipleri, "Sevgilinizden hediye var" diyerek kapıyı açtırdı. Bir hevesle kapıyı açan uyuşturucu satıcıları, karşılarında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı, Polis, uyuşturucu satıcılarını tek tek gözaltına aldı.
Kaynak: Haberler.com / Dünya