Sevgilisinin aldattığını düşünüp intikam almaya çalıştı! Neredeyse şehir yanıyordu

Tayland'ın Pattaya kentinde yaşayan Donlaye Nalee isimli kadın, sevgilisinin kendisini aldattığından şüphelendi. Genç kadın sevgilisinden intikam almak için evini ateşe verdi. Ekipler yagıngına son anda müdahale etti. Gözü dönmüş genç sevgili ise gözaltına alındı.

Tayland'ın Pattaya kenti iki sevgilinin kıskançlık krizine sahne oldu. 25 yaşındaki Donlaye Nalee, aldatıldığını zannedip erkek arkadaşının yatağını ateşe verdi. Gece 01.30 sıralarında olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye aracı geldi. İtfaiye ekipleri anında müdahale ile yangının civardaki evlere sıçramasını önledi. İsmi açıklanmayan adamın yatak odası ise ciddi oranda hasar gördü.

"BENİ DİĞER KADINLARDAN KISKANDI"

33 yaşında olduğu belirtilen adam, olay karşısında çok şaşırdığını söyledi.Kız arkadaşının kendisini kıskandığını ve sadakatsizliğe uğradığını düşündüğünü dile getiren adam, "Yangını sarhoş olan kız arkadaşım çıkardı. Başka bir kadınla ilişkim olduğu iddiasıyla bana kızgındı ve beni kıskanıyordu. Odayı yok etmeden ve bana saldırmadan önce kendini kontrol edemedi. Yatağı ateşe verdi ve ardından yangın odaya yayıldı" dedi. Polis gözaltına aldıkları genç kadını sorgulamak için ayılmasını bekledi.