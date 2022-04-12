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Servis bekleyen çocuğun yüzünü köpek parçaladı

Haberler.com - Dünya
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Servis bekleyen çocuğun yüzünü köpek parçaladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Liam Pruitt isimli çocuk, servis beklediği sırada bakıcısının kocasına ait köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan çocuk, 1 saat sonra hastaneye kaldırılabildiği öğrenildi.

Abd'nin Ohio eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Tristin Pruitt ve 33 yaşındaki demir işçisi Jeff Pruitt'in iki çocuklarından biri olan 5 yaşındaki Liam Pruitt, okula gitmek için evlerinin önüne servis beklemeye başladı.

BAKICISININ KOCASININ KÖPEĞİ SALDIRDI

Pruitt'in servis beklediği sırada, bakıcısının kocası da evlerine geldi. Adamın yanındaki Terierr cinsi köpek, kimsenin anlamadığı sırada 5 yaşındaki çocuğa saldırmaya başladı. Sahibinin kontrol edemediği köpek, küçük çocuğun yüzünü ısırdı.

1 SAAT SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

Küçük çocuğun, köpekten zor kurtarıldığı belirtilirken, ambulansın ise yaklaşık 1 saat sonra geldiği öğrenildi. Yüzünün bir kısmı parçalanan çocuk, acilen tedaviye alındı.

Haberler.com - Dünya

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