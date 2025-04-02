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Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi

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ABD'de Başkan Trump'ın politikalarını protesto etmek için kürsüye çıkan Demokrat Senatör Cory Booker, 25 saat 5 dakika süren bir konuşma yaptı. Konuşmasını kürsüden hiç ayrılmayarak yapan ve kürsüden aksayarak inen Booker "Senato tarihinin en uzun konuşması" rekorunu kırdı.

ABD'de New Jersey Demokrat Senatörü Cory Booker, Başkan Donald Trump'ın politikalarını protesto etmek için kürsüye çıkıp konuşmaya başladı ve saatlerce oradan inmedi.

25 SAAT 5 DAKİKA KÜRSÜDE KALDI

Kürsüye çıkıp fiziksel olarak mümkün olduğu sürece orada kalacağını belirten 55 yaşındaki Booker, konuşmasını 25 saat 5 dakika sürdürdükten sonra aksayarak kürsüden indi.

Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi

TARİHİ BİR REKORA İMZA ATTI

Senatörün bu hareketi meclis tarihindeki en uzun kesintisiz Senato kürsüsü konuşması rekorunu kırdı. Booker'a, Senato kürsüsünde kendisine sorular sorarak konuşmasına ara veren Demokrat arkadaşları yardım etti.

"ANAYASAL KRİZ" UYARISINDA BULUNDU

Kürsüde seçmenlerden gelen mektupları okuyan Booker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ve Kanada'yı ilhak etmesine ilişkin konuşup yaklaşan anayasal kriz konusunda uyarılarda bulundu.

Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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