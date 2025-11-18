Haberler

Semeru Yanardağı Patladı: Kül Püskürtme 800 Metreye Ulaştı

Semeru Yanardağı Patladı: Kül Püskürtme 800 Metreye Ulaştı
Güncelleme:
Endonezya'nın Java Adası'ndaki Semeru Yanardağı, 06.11'de patlayarak 800 metre yüksekliğe kül püskürttü. Yetkililer, çevre sakinlerini riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

ENDONEZYA'nın Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı'nın patlaması sonucu püsküren küllerin 800 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Endonezya basını, Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırındaki Semeru Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu. Yanardağın yerel saatle 06.11'de patladığı ve 800 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), bölge sakinlerini, yanardağın güneydoğu kesiminde bulunan ve zirveye 8 kilometre uzaklıktaki Besuk Kobokan bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

