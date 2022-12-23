Selin vurduğu Suudi Arabistan sular altında! Akıntıya kapılan çok sayıda araç üst üste yığıldı

Suudi Arabistan'da etkili olan sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Caddelerin göle döndüğü Mekke'de çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü. İnternete düşen videolarda araçların akıntıyla birlikte sürüklendiği ve üst üste yığıldıkları anlar yer aldı.

Suudi Arabistan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış başta Mekke şehri olmak üzere ülke genelinde sel felaketine neden oldu.

SAĞANAK YAĞIŞ CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Aniden bastıran sağanak yağışla birlikte caddeler adeta göle dönerken, çok sayıda aracın akıntıya kapılarak sürüklendiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDI

İnternete düşen bazı videolarda ise sel sularının çekildiği bölgelerde araçların üst üste yığıldıkları anlar yer aldı.