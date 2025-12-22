Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Almanya'da yaşayan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken TikTok kullanıcısı Metin Acar, silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırının, Acar'ın Sedat Peker ve ailesine yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu canlı yayının ardından gerçekleştiği öğrenildi.

CANLI YAYINDA TEHDİTLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Metin Acar, bugün TikTok üzerinden yaptığı canlı yayında, takipçilerinin "Sedat Peker hakkında bu şekilde konuşma" yönündeki uyarılarına rağmen hakaretlerine devam etti. Yayında, "Ben Almanya'da yaşıyorum, bana bir şey yapamazsınız" ifadelerini kullanan Acar, kısa süre sonra saldırıya uğradı.

ÜÇ KURŞUNLA YARALANDI

Canlı yayının sona ermesinin ardından Almanya'da silahlı saldırıya uğrayan Acar'ın vücuduna üç kurşunun isabet ettiği belirtildi. Kurşunlardan birinin cinsel organına denk geldiği öğrenildi.

Kaynak: News5