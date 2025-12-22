Haberler

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı Haber Videosunu İzle
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da Sedat Peker ile ilgili hakaret içerikli videolar yayınlayan TikTok fenomeni Metin Acar, silahlı saldırıya uğradı. Acar, ayaklarından ve cinsel organından vuruldu.

  • Almanya'da yaşayan TikTok kullanıcısı Metin Acar, Sedat Peker ve ailesine hakaret ettiği canlı yayının ardından silahlı saldırıya uğradı.
  • Metin Acar'ın vücuduna üç kurşun isabet etti ve kurşunlardan biri cinsel organına denk geldi.

Almanya'da yaşayan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken TikTok kullanıcısı Metin Acar, silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırının, Acar'ın Sedat Peker ve ailesine yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu canlı yayının ardından gerçekleştiği öğrenildi.

CANLI YAYINDA TEHDİTLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Metin Acar, bugün TikTok üzerinden yaptığı canlı yayında, takipçilerinin "Sedat Peker hakkında bu şekilde konuşma" yönündeki uyarılarına rağmen hakaretlerine devam etti. Yayında, "Ben Almanya'da yaşıyorum, bana bir şey yapamazsınız" ifadelerini kullanan Acar, kısa süre sonra saldırıya uğradı.

ÜÇ KURŞUNLA YARALANDI

Canlı yayının sona ermesinin ardından Almanya'da silahlı saldırıya uğrayan Acar'ın vücuduna üç kurşunun isabet ettiği belirtildi. Kurşunlardan birinin cinsel organına denk geldiği öğrenildi.

Kaynak: News5

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için insanlık dışı teklif

Bunu diyen insan olamaz! İsrailli bakandan insanlık dışı teklif
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Merkez'den döviz hamlesi! Bulgar Levası tarihe karışıyor

Merkez'den dikkat çeken hamle! Komşunun parası tarih oluyor
Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için insanlık dışı teklif

Bunu diyen insan olamaz! İsrailli bakandan insanlık dışı teklif
7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış

7 yıldır kaçıyordu! Katili JASAT yakaladı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi

Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
İsrail komşu ülkeyi İHA'larla vurdu

İsrail'den komşu ülkeye kanlı saldırı! Bu kez İHA'ları kullandılar
title