Schengen bölgesine seyahatlerde yeni dönem

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya'da bir araya gelen AB ülkelerinin İçişleri Bakanları, üye ülkelerin EES'yi 6 aylık süre zarfında aşamalı olarak uygulamaya koymalarını sağlayacak bir yönetmelik üzerinde anlaştı.

SINIR GEÇİŞ NOKTALARININ EN AZ YARISINDA ZORUNLU OLACAK

Yeni plana göre, ilk 60 gün boyunca üye ülkeler, yeni sistemi biyometrik işlevler olmadan çalıştırabilecek ancak 3 ayın ardından sınır geçiş noktalarının en az yarısında yeni sistemi kullanmak zorunda kalacak. AB'ye girişlerde yeni sisteme 6 aylık geçiş sürecinin sonuna kadar seyahat belgeleri elden damgalanmaya devam edecek ancak bu sürenin sonunda tüm bilgiler elektronik sistemden yürütülecek.

TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yönetmelik, sistemi aşamalı olarak uygulamak isteyenlerin bunu yapmasına, diğerlerinin ise ilk günden itibaren sistemi tam olarak uygulamaya başlamasına olanak tanıyacak. Sistemin aşamalı olarak devreye sokulması için herhangi bir başlangıç tarihi belirlenmezken yönetmeliğin, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) onaylanıp yürürlüğe girmesinin ardından AB Komisyonu tarafından bir tarih belirlenmesi bekleniyor.

Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Polonya'nın, güvenlik konularına odaklanan AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında, dış sınırlarımızın kontrolü ve korunması konusunda böylesine önemli bir ilerleme kaydedilebilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

ELEKTRONİK GİRİŞ-ÇIKIŞ SİSTEMİ

EES ile AB üyesi bir ülkede, kısa süreli kalışlar için seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışları, pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz görüntüleri dijital olarak kaydedilecek. Yeni sistemle Şengen bölgesine düzensiz girişlerin kontrol edilmesi ve bunlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor. Normalde 10 Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistem, birçok kez üye ülkelerin altyapılarının henüz hazır olmaması gerekçesiyle ertelenmişti.