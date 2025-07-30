Schengen Bölgesinde Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi 12 Ekim'de Başlıyor

Schengen Bölgesinde Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi 12 Ekim'de Başlıyor
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Avrupa Birliği, Schengen bölgesine AB dışından gelen ziyaretçilerin sınır giriş ve çıkışlarını dijital ortamda kaydedecek Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni 12 Ekim'den itibaren devreye alıyor. Yeni sistemle düzensiz girişlerin denetlenmesi hedefleniyor.

SCHENGEN bölgesine AB dışındaki ülkelerden gelen ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarını dijital ortamda kaydedecek olan Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin 12 Ekim'den itibaren devreye gireceği duyuruldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES) 12 Ekim'den itibaren 6 ay boyunca aşamalı olarak uygulanacağı ve ardından tüm sınır geçiş noktalarında tamamen devreye gireceğini açıkladı. Açıklamada, EES'nin sınır görevlileri, ulaşım sektörü ve yolcuların yeni prosedürlere adapte olabilmesi için kademeli bir şekilde hayata geçirileceği belirtilerek, "EES'nin ekimde uygulamaya geçmesiyle AB, daha güvenli ve etkin bir sınır yönetim sistemi kurma yolunda önemli bir ilerleme kaydetmektedir" denildi.

EES ile AB üyesi bir ülkede kısa süreli ziyaretler için bulunan AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışları, pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz görüntüleri dijital ortamda kayıt altına alınacak. Bu yeni sistemle, Schengen bölgesine düzensiz girişlerin denetlenmesi ve bu girişlerle mücadele edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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