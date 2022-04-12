Savaştaki başarısızlığın faturasını istihbarat servisine kesen Putin, 150 Rus subayını hapse attırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki Ukrayna'nın doğusuna kayarken, Moskova'dan dikkat çekici iddialar geldi. Batımedyasında yer alan haberlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 150 üst düzey yetkili ve askeri hapse attırdığı öne sürüldü.

GEREKÇE BİLGİ SIZDIRMALARI

Kremlin'in Donbas'taki saldırılardan önce aralarında albay general Sergei Beseda'nın da olduğu üst düzey isimlerin hapse attırdığını ve bunun gerekçesi olarak da "bilgi sızdırmaları" gösterildi.

EV HAPSİNDEN HAPİSHANEYE GÖNDERİLDİ

KGB'nin devamı niteliğindeki ulusal istihbarat servisi FSB'nin yabancı istihbarat bölümünün başında olan Beseda'nın Moskova'nın yüksek güvenlikli hapishanelerinden Lefortovo'ya nakledildiği belirtildi. Beseda bir süre önce ev hapsine alınmıştı.

SAVAŞIN YAVAŞ İLERLEMESİNİ BU İSİMLERE BAĞLADI

Putin'in Beseda ile birlikte 150 görevliyi de görevden aldığı belirtildi. Putin'in savaşın yavaş ilerlemesinin sorumluluğunu bu isimlere yüklediği de öne sürüldü. 68 yaşındaki Beseda'nın yolsuzluk iddiasıyla soruşturulduğu belirtilirken Bellingcat isimli araştırma gazetecilik platformunda yer alan haberde Putin'in Beseda'yı Batı'ya bilgi sızdırmakla suçladığı belirtildi.