Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti

Güncelleme:
İsrail saldırılarında iki kez yaralanan ve görme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Filistinli Luay Üsame Subuh hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında iki kez yaralanan 27 yaşındaki Filistinli Luay Üsame Subuh, kalıcı engellerle yaşam mücadelesi veriyor.

İKİ GÖZÜNÜ SALDIRILARDA KAYBETTİ

Ailesiyle birlikte yıkılan evlerinden eşyalarını almaya çalıştığı sırada saldırıya uğrayan Subuh, iki gözünü ve görme yetisini kaybetti.

GÖÇ EDERKEN DE SALDIRIYA UĞRADI

Yerinden edilen Subuh, Gazze'nin güneyine göç ettiği sırada Gazze Vadisi Köprüsü yakınlarında yeniden İsrail saldırısına maruz kalarak göğsünden ve kolundan yaralandı.

LENS TAKIYOR

Gözlerinde oluşan hasarı kapatmak için lens takan Filistinli adam, Gazze kentinde 4 çocuğu ve eşiyle beraber derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA / Dünya
