Haberler

Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar Haber Videosunu İzle
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 6. güne girilirken, İsrail ordusu İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının düzenlendiğini bildirdi. Başkent Tel Aviv'de sirenler yankılanırken, İsrail ordusunun uyarı mesajları sonrası halk sığınaklara kaçtı.

  • İran'dan İsrail'e füze saldırıları düzenlendi.
  • İsrail'deki tehlikeli bölgelerdeki halka sığınaklara gitme uyarısı yapıldı.
  • ABD-İsrail saldırılarında 867 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.

TELEFONLARA UYARI MESAJI GİTTİ

Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği vurgulanan açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

ART ARDA FÜZE SALDIRILARI

Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, İran'dan İsrail'e doğru gece saatlerinde 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.

KUDÜS'TE UYARI ALARMLAR ÇALDI

İsrail basınında çıkan haberlerde de İran'dan düzenlenen saldırıların ülkenin orta kesimini hedef aldığı ve Kudüs'te uyarı alarmlarının çaldığı kaydedildi. Hava savunma sistemlerinin müdahalesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu.

ABD- İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump'a senatodan tam savaş yetkisi

Korkulan oldu! Tam savaş yetkisi alan Trump iddialı konuştu
İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

Kanlı oyun başlamadan bitti! Ülkeye sızmaya çalışırken vuruldular
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur

İran adres gösterdi: Vurulursa tüm dünyadakiler meşru hedefimiz olur
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe

Küme düşecek denen takımıyla belki de City'i şampiyonluktan etti