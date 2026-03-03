Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar

İran Deniz Kuvvetleri'nin en önemli silahları arasında yer alan ve geçtiğimiz yılın şubat ayında hizmete alınan İHA gemisi IRIS Şehit Bağeri, ABD ordusunun düzenlediği hava saldırısında vurulmasının ardından battı.

Hava savunma sistemleri, özel kuvvet timleri, tıbbi tesis, çoklu ikmal istasyonları ve çeşitli askeri birimlerin yer aldığı dev gemi, 6 Şubat 2025 tarihinde İran Devrim Muhafızları'nın kullanımına sunulmuştu.

SAVAŞIN EN ÖNEMLİ KAYIPLARINDAN BİRİ

Dün Kuveyt ordusu tarafından açılan "yanlış ateş" sonucunda 3 adet F-15'i düşürülen ABD ordusu, savaşın dördüncü gününde Shahid Bahman Bagheri gemisini batırarak İran'a en büyük hasarlardan birini verdi.

22.000 deniz mili operasyonel menzile sahip olan dev gemi, bir yıl boyunca yakıt ikmali yapmadan görev yapabilme özelliğine sahipti.

İLK İHA TAŞIYICI GEMİSİ

Şehid Bakıri (IRIS Shahid Bagheri), İran Devrim Muhafızları Donanması'nın ilk İHA taşıyıcı gemisi olarak biliniyordu. 2000 yılında Güney Kore'de inşa edilen Perarin adlı konteyner gemisi, 2022-2024 yılları arasında askeri amaçlarla dönüştürüldü.

Yaklaşık 240 metre uzunluğa ve 42 bin ton deplasmana sahip olan gemi, 180 metrelik pisti sayesinde insansız hava araçları, helikopterler ve hücumbotlar taşıyabiliyordu. Şehid Bakıri, 6 Şubat 2025'te hizmete girmişti. Geminin 3 Mart 2026'da ABD güçleri tarafından vurulduğu ve battığı bildirildi.

