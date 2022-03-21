Savaşın diğer yüzü! Ukrayna halkı fırsattan istifade yağma yapanları soyup direğe bağlıyor - Haberler

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Savaşın diğer yüzü! Ukrayna halkı fırsattan istifade yağma yapanları soyup direğe bağlıyor

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 26. güne girilirken, savaş hattından korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Savaş nedeniyle büyük bir kaosun yaşandığı Ukrayna'da karışıklıktan faydalanarak marketleri yağmalamaya çalışan gruplara cezayı vatandaşlar vermeye başladı. Yakaladıkları yağmacıları çırılçıplak soyup direğe bantlayan Ukraynalılar, bu görüntüleri ibret olması için sosyal medyada paylaşıyor.

Rusya - Ukrayna savaşında 26. güne girilirken bölgede çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. İki taraftan heyetler müzakere görüşmelerini sürdürürken, Ukrayna halkı ise kendi içlerinde başka bir mücadele daha veriyor.

ÖNCE SOYUP SONRA DİREĞE BAĞLIYORLAR

Ukrayna'da yaşanan krizi fırsata çevirmek isteyen bazı insanlar, boş buldukları evleri ya da marketleri yağmalıyor. Bu kişilere karşı birleşen halk ise cezayı kendi yöntemlerince veriyor. Bölgeden gelen son görüntülerde, yağmacı bir şahsın soyulup direğe bağlandığı görülüyor.

Savaşın diğer yüzü! Ukrayna halkı fırsattan istifade yağma yapanları soyup direğe bağlıyor

İBRET İÇİN PAYLAŞIYORLAR

Zaman zaman yağmacıları darbeden Ukraynalılar, çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından ibret olması açısından paylaşıyorlar. Daha önce de bölgeden buna benzer görüntüler gelmişti.

Savaşın diğer yüzü! Ukrayna halkı fırsattan istifade yağma yapanları soyup direğe bağlıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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