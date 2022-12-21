Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna lideri Zelenski, ABD'ye gitti

24 Şubat'ta Rusya ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş aylardır hız kesmeden sürüyor. Bu süreçte binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan ise göç etmek zorunda kaldı. Ukrayna halkının bir kısmı ise ülkelerinde kalarak ordu ile birlikte Ruslara karşı büyük bir direniş gösterdi.

BIDEN İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna lideri Zelenski de savaşın en başından beri kamuflajlarını giyerek başkent Kiev'de ordusunu yönetti. Her fırsatta dünya liderleri ile online görüşmeler yapan Zelenski, etkin bir iletişim yürüttü. En başından beri Ukrayna'ya maddi destek veren ABD'de basın, Zelenski'nin ülkelerine geleceğini duyurdu. Zelenski de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım." ifadelerini kullandı. Ziyaret öncesi Kongre binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Zelenski'nin, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Komitesi ile de görüşmesi beklendiği bildirildi. Böylece Zelenski savaşın başından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapmış olacak. ABD Meclisi aylardır Ukrayna'ya hem para hem de mühimmat desteği sağlıyordu.