Savaşı durdurması beklenen Trump ateşe benzin döküyor: İran'a saldırılar yavaşlamayacak

Savaşı durdurması beklenen Trump ateşe benzin döküyor: İran'a saldırılar yavaşlamayacak
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İran ile İsrail arasında devam eden savaşı durdurması beklenen ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Müzakere havasında değilim" diyen Trump, "İran'a saldırılar yavaşlamayacak" dedi.

İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmaları durdurması beklenen ABD Başkanı Donald Trump'tan barış umutlarını zedeleyen bir açıklama geldi. Trump, "Müzakere havasında değilim" diyerek tarafları yatıştırma niyetinde olmadığını net bir dille ortaya koydu.

"İRAN'A SALDIRILAR YAVAŞLAMAYACAK"

Açıklamasında İran'a yönelik saldırıların süreceğini vurgulayan Trump, "İran'a saldırılar yavaşlamayacak" ifadelerini kullandı. Bu sözler, uluslararası kamuoyunda endişeleri daha da artırdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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